banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yetiş Ankara!
Yetiş Ankara!
Marifet kapanmadan başarmakta!
Marifet kapanmadan başarmakta!
YDP KKTC’nin zencisi mi?
YDP KKTC’nin zencisi mi?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya zihniyet?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya...
banner376

Hurda hırsızları suçlarını inkar etmediler

Hurda hırsızları ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları yasak olmak üzere 6000’er TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest..

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:00
Hurda hırsızları suçlarını inkar etmediler
banner337
banner351

19.12.20 tarihinde saat 11.50 raddelerinde Beyarmudu köy girişinde Gazimağusa’da sakin R.H isimli şahsın mülküne izinsiz girip mülke tecavüz suçunu işledikten sonra orada bulunan çeşitli hurda malzemesi sirkat eden Hasan Topaloğluları 19.12.20 tarihinde, İbrahim Kurdaş ise 20.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Tutuklandıkları günden beri mahkeme emri gereği poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün 23.12.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Kaya Savaşçı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Savaşçı şahadetinde, 19.12.20 tarihinde saat 11.50 raddelerinde Beyarmudu köyü girişindeki mülküne izin almaksızın giren zanlıların Gazimağusa sakini R.H’ye ait 300 TL değerinde muhtelif hurda malzemesini sirkat edip NG 019 plakalı Van araca yükleyip ayrıldıklarını söyledi.

Şikâyet üzerine 19.12.20 tarihinde zanlı 1’in, 20.12.20 tarihinde ise zanlı 2’nin tespit edilerek tutuklandıklarını belirten PM Savaşçı, hurda malzemelerin ve aracın bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlıların gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını itiraf ettiklerini belirten Savaşçı, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan ve KKTC vatandaşı olan zanlıların ileride yargılanmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 6000’er TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hurda HırsızlığıHasan Topaloğlularıİbrahim Kurdaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargı affetmedi!
Yargı affetmedi!
Güpegündüz darp ve hırsızlık!
Güpegündüz darp ve hırsızlık!
Beyarmudu'nda uyuşturucu
Beyarmudu'nda uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Hamitköy'de darp ve hırsızlık!
Hamitköy'de darp ve hırsızlık!
Şemsettin Bayraktar hayata tutunamadı
Şemsettin Bayraktar hayata tutunamadı
İbrahim Sağır’a 4 ay hapis cezası
İbrahim Sağır’a 4 ay hapis cezası
5 ay hapis yatacak
5 ay hapis yatacak
Uyuşturucu zanlısı 3 Nijeryalıdan 2’ si teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlısı 3 Nijeryalıdan 2’ si teminata bağlandı
İş kazası!
İş kazası!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim