Hurda hırsızları suçlarını inkar etmediler

19.12.20 tarihinde saat 11.50 raddelerinde Beyarmudu köy girişinde Gazimağusa’da sakin R.H isimli şahsın mülküne izinsiz girip mülke tecavüz suçunu işledikten sonra orada bulunan çeşitli hurda malzemesi sirkat eden Hasan Topaloğluları 19.12.20 tarihinde, İbrahim Kurdaş ise 20.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Tutuklandıkları günden beri mahkeme emri gereği poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün 23.12.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Kaya Savaşçı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Savaşçı şahadetinde, 19.12.20 tarihinde saat 11.50 raddelerinde Beyarmudu köyü girişindeki mülküne izin almaksızın giren zanlıların Gazimağusa sakini R.H’ye ait 300 TL değerinde muhtelif hurda malzemesini sirkat edip NG 019 plakalı Van araca yükleyip ayrıldıklarını söyledi.

Şikâyet üzerine 19.12.20 tarihinde zanlı 1’in, 20.12.20 tarihinde ise zanlı 2’nin tespit edilerek tutuklandıklarını belirten PM Savaşçı, hurda malzemelerin ve aracın bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlıların gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını itiraf ettiklerini belirten Savaşçı, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan ve KKTC vatandaşı olan zanlıların ileride yargılanmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 6000’er TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)