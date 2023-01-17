Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek

Fer-i fail suçundan tutuklanan zanlı Mehmet Kırdar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Mehmet Kırdar’ın Fer-i fail suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 13.01.2023 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'ndan Mehmet Kırdar’ın (E- 29) isimli şahıs KKTC'ye giriş yapmak istediği bir esnada yapılan muhaceret kontrolünde aranan şahıs olduğu ve aleyhinde Mahkeme Emrine Riayetsizlik meselesinden Kaza Lefkoşa C/67/20 ve C/468/20 sayılı dosyalar bulunduğu ve Feri Fail meselesi ile ilgili olarak da Kaza Lefkoşa C/367/21 sayılı dosyalardan dolayı aleyhinde mahkeme emri gereği tutuklama müzakeresi olduğu görüldüğünü anlattı. Polis, zanlının 05.05.2020 tarihinde Lefkoşa Surlariçi bölgesinden yetkili makamdan izinsiz olarak herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC'den GKRY'ye kaçtığını belirtti. Polis, 2019 Eylül-28.01.20 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Celal Kaya’nın (E-33) kara para akladığı gerekçesiyle Lefkoşa’da sakin Yusuf Günay’ı (E-38) çalmak kastıyla tehdit ederek toplamda 80.000 TL parasını ve ilerde kendisini bir daha tehdit etmeme karşılığı olarak kullanımında bulunan NP 604 plakalı aracı çalmak kastıyla alarak "Eğer bu yaptıklarımızı ailene söylersen seni sakat bırakırım ailene zarar veririm" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak 31.01.2021 tarihinde Mehmet Kırdar’ın bir ifade verip Celal Kaya'nın cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla adı edilen şahsın tehdit yoluyla değil kendi gönlüyle aracını verdiğini söylediğinden dolayı feri fail suçunu işlediğini belirtti. Polis, bundan dolayı Mehmet Kırdar’ın aleyhinde "Feri Fail" meselesi ile alakalı Kaza Lefkoşa C/367/21 sayılı dosya tanzim edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının KKTC'de olmayıp yurt dışında olduğundan dolayı aleyhinde bulunan dosyalar ile ilgili kendisinden herhangi bir soruşturma yapılamadığını anlattı. Polis, hususta hem zanlı ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)