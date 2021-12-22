Hizmet ettiği evden muhtelif eşya alan kadın ev sahibine yakalandı

(22-12-2021…MHA) 18.12.21 tarihinde saat 11.00 raddelerinde, Yeniboğaziçi’de ev hizmetlisi olarak çalıştığı ve müstahdemi olduğu Ö-T.A’a ait ikametgahtan izne ayrılmak için çıkmakta olduğu esnada taşımakta olduğu valiz içerisinde ev sahibi tarafından yapılan aramada, ev sahiplerine ait muhtelif ev eşyaları, kıyafet, yiyecek ürünleri, temizlik ve makyaj malzemelerini sirkat ettiği yönünde ayni gün polise verilen bilgi doğrultusunda aleyhinde derdest emri temin edilen Özbekistan uyruklu Z.N (K-36) 21.12.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün “müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, 18.12.21 tarihinde Ö- T. A’nın ikametgahında ev hizmetlisi ve müstahdemi olarak görev yapan zanlının izne ayrılacağı gün müstahdemi olduğu ev sakinlerine ait muhtelif eşyaları sirkat ettikten sonra valizine koyduğunu ve izne ayrılmak üzere iken ev sahibi tarafından tespit edildiğini söyledi.

Olayın ayni gün saat 21.00 raddelerinde polisin bilgisine geldiğini, zanlı aleyhine 19.12.21 tarihinde derdest emri ıstar edildiğini ve 21.12.21 tarihinde tespit edilen zanlının tutuklandığını söyledi. Zanlının ilk beyanında bahse konu eşyaların çöpe atılacak olması nedeniyle aldığı yönünde beyanı olduğunu söyleyen tanık, ayni gün ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını belirtti.

Zanlının çalışma izniyle KKTC’de bulunduğunu, kendisine okunan yazılı dava tebliğini kabul etmediğini belirten tanık, çalışma izninin 21.12.21 tarihinde ilgili daireye dilekçe verilmek suretiyle iptal edildiğine değindikten sonra tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme olanağı bulunmaması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 15 bin T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T. L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)