banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin...
Akaryakıt ucuzlayacak!
Akaryakıt ucuzlayacak!
Asgari ücret için ilk toplantı bugün
Gözler asgari ücret toplantısında
Başını yastığa koyan kendini vekil görüyor…
Başını yastığa koyan kendini vekil...
banner405

Hizmet ettiği evden muhtelif eşya alan kadın ev sahibine yakalandı

22 Aralık 2021 Çarşamba 16:05
Hizmet ettiği evden muhtelif eşya alan kadın ev sahibine yakalandı

(22-12-2021…MHA) 18.12.21 tarihinde saat 11.00 raddelerinde, Yeniboğaziçi’de ev hizmetlisi olarak çalıştığı ve müstahdemi olduğu Ö-T.A’a ait ikametgahtan izne ayrılmak için çıkmakta olduğu esnada taşımakta olduğu valiz içerisinde ev sahibi tarafından yapılan aramada, ev sahiplerine ait muhtelif ev eşyaları, kıyafet, yiyecek ürünleri, temizlik ve makyaj malzemelerini sirkat ettiği yönünde ayni gün polise verilen bilgi doğrultusunda aleyhinde derdest emri temin edilen Özbekistan uyruklu Z.N (K-36)  21.12.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün “müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, 18.12.21 tarihinde Ö- T. A’nın ikametgahında ev hizmetlisi ve müstahdemi olarak görev yapan zanlının izne ayrılacağı gün müstahdemi olduğu ev sakinlerine ait muhtelif eşyaları sirkat ettikten sonra valizine koyduğunu ve izne ayrılmak üzere iken ev sahibi tarafından tespit edildiğini söyledi.

Olayın ayni gün saat 21.00 raddelerinde polisin bilgisine geldiğini, zanlı aleyhine 19.12.21 tarihinde derdest emri ıstar edildiğini ve 21.12.21 tarihinde tespit edilen zanlının tutuklandığını söyledi. Zanlının ilk beyanında bahse konu eşyaların çöpe atılacak olması nedeniyle aldığı yönünde beyanı olduğunu söyleyen tanık, ayni gün ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını belirtti.

Zanlının çalışma izniyle KKTC’de bulunduğunu, kendisine okunan yazılı dava tebliğini kabul etmediğini belirten tanık, çalışma izninin 21.12.21 tarihinde ilgili daireye dilekçe verilmek suretiyle iptal edildiğine değindikten sonra tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme olanağı bulunmaması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 15 bin T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T. L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi tutuklandı
Girne'de silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi tutuklandı
Ölümlü kaza soruşturması devam ediyor
Ölümlü kaza soruşturması devam ediyor
Gece kulübünde bıçakladı
Gece kulübünde bıçakladı
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Polisten haberler
Polisten haberler
Tır aracında uyuşturucu bulunan zanlıya 7 gün ek tutukluluk
Tır aracında uyuşturucu bulunan zanlıya 7 gün ek tutukluluk
Tasarrufunda uyuşturucu bulunmuştu
Tasarrufunda uyuşturucu bulunmuştu
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahsa 7 gün ek tutukluluk
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahsa 7 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim