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Hırsızlıktan tutuklanan kişi, 4 eve daha girmiş

Hırsızlıktan tutuklanan kişi, 4 eve daha girmiş

23 Mart 2019 Cumartesi 11:21
Hırsızlıktan tutuklanan kişi, 4 eve daha girmiş

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KİŞİ, 4 EVE DAHA GİRMİŞ

Bahçeli’de,  3 gün önce  sitede bir eve girerek  para, tansiyon aleti ve şarj kablosu çalan kişinin ayrıca 4 eve daha girdiği ancak herhangi bir şey çalmadığı tespit edildi.

O.İ.’nin (E-27)  4 Mart tarihinde Bahçeli'de Gizemli Sokak üzerinde bulunan Carrington Marina View Sitesi’nde Saleh Altarawneh’e ait ikametgahın kapısına, Jan Galje’ye ait ikametgahın mutfak penceresine, Andrey Karzhov’a ait ikametgahın sürme kapısına ve David Summers’a ait ikametgahın penceresine hasar verdikten sonra söz konusu ikametgahlara girdiği, ancak herhangi bir şey çalmadan ikametgahlardan ayrıldığı tespit edildi.

Son Güncelleme: 23.03.2019 12:27
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