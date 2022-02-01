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Hırsızlıkla suçlanan zanlı Serdar, tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan bohçacı Nasibe Serdar bugün mahkemeye çıkarıldı.

01 Şubat 2022 Salı 20:58
Hırsızlıkla suçlanan zanlı Serdar, tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan bohçacı Nasibe Serdar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı.

Polis, zanlının 31.01.2022 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Ozanköy’de iş amacıyla gittiği bir ikametgâhtan ev sahibinin mutfağa gitmesini fırsat bilerek, salonda çanta içerisinde muhafaza edilen cüzdanda bulunan 900 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, ev sahibinin durumdan şüphelendiğini, evden çıkıp yürüyerek giden zanlının peşinden gittiğini, paramı çaldın dediğini ve zanlının çaldığı 900 lirayı çıkarıp verdiğini söyledi. Polis, çalınan cüzdanın da zanlının üzerinde bulunduğunu açıkladı. Cüzdan üzerindeki parmak izlerinin inceleneceğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının 17 Ocak’ta 60 günlük vizeyle ülkeye geldiğini, turist statüsünde bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalanması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Nasibe SerdarBohçacı
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