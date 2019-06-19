Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’da faaliyet gösteren King isimli gece kulübünün avlusunda bulunan Mustafa İşlek’e ait balıkçı teknesi çalınması olayıyla tutuklanan Haluk Kasap, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Açıkada, 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında, King isimli işyerinin avlusunda bulunan Mustafa İşlek’e ait balıkçı teknesinin sirkat edilmesiyle Haluk Kasap’ın methaldar olduğunu belirtti. Polis, çalınan teknenin zanlının evinde 8 bin TL’ye Haspolat’ta sakin Bünyamin KIzılkanat’a satıldığının belirlendiğini söyledi. Teknenin emare alındığın, zanlının ise 15 Haziran’da tespit edilerek, tutuklandığını belirten polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.