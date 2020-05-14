Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da araçtan hırsızlık yapan zanlı Umut Yalçın teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Okan Özkoçak, zanlı Umut Yalçın’ın Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde, Lefkoşa'da, zanlı Umut Yalçın’ın bir ikametgâhın oto parkı içerisinde bulunan Reşat Pilli'ye ait ML 672 plakalı araç içerisinden, 2 adet markası meçhul Powerbank'ı, 4 adet 70 cl cam şişe içerisinde zeytinyağını, 1 adet siyah renk markası meçhul çakıyı, 2 adet markası meçhul puro çakmağını, bir çift siyah renk Nike marka bot model ayakkabıyı, bir çift siyah renk Nike Air marka ayakkabıyı, Guess marka siyah renk ayakkabıyı, ML 672 plakalı aracının yedek anahtarını ve 1 adet Burberry marka siyah renk kol saatini sirkat ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak kamera görüntülerinden söz konusu eşyaları Umut Yalçın'ın sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 04.05.2020 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlı Umut Yalçın’ın Lefkoşa'da tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlı Umut Yalçın’ın ML 672 plakalı aracın yedek anahtarını, Nike Bot marka ayakkabıyı, Guess marka siyah renk ayakkabıyı ve Burberry marka siyah renk kol saatinin yerini gösterdiğini ve bahse konu eşyalar emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak 05.05.2020 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak soruşturma maksatları için aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, bu süre zarfında olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelendiğini ve zanlının konu yere müteakip defalarca girdiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı, kimsenin ona yardım etmediğini, yıkık bir inşaatta kaldığını, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kendisine sahip çıkmadığını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.