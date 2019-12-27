Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sunsel isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı İbrahim Bahadi şirket adına tahsil ettiği paraları çaldığı iddiası ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sunsel Enterprises Ltd. isimli iş yerinde müstahdem olarak çalışmakta olan Akdoğan’da sakin İbrahim Bahadi’nin Mağusa bölgesinde faaliyet göstermekte olan marketlere vermiş olduğu mallara karşılık yapmış olduğu tahsilatlara karşılık olarak vermiş olduğu makbuzlar üzerinde sahteleme yaparak tahsil etmiş olduğu toplam 1981,46 TL parayı şirkete vermeyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 18 Aralık 2019 tarihinde mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının toplam 61 farklı fatura üzerinde oynama yapıp, toplam 16 bin 231 TL sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.