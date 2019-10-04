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Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

04 Ekim 2019 Cuma 15:46
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren China Baazar’da çalıştığı sırada sahte sipariş fişleri ile para çalan zanlı Sulhan Parlak  bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Sulhan Parlak’ın Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 20l7-2019 yılları arasında Lefkoşa Ortaköy’de Müstahdemi olarak çalışmakta olduğu Chına Baazar isimli iş yerine ait muhtelif eşyaları Sahte Sipariş Fişi düzenleyerek henüz daha tespit edilemeyen iş yerlerine satış yaparak şu ana kadar yapılan tespitlerde 257.000 TL sirkat ettiğini anlattı. Polis, l8.09.20l9 tarihinde mesele ile ilgili polise şikâyet yapılması üzerine tahkikata başlandığını ve zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis,  aynı gün zanlıya ait Girne’de Vakıflar Pasajında bulunan isimsiz iş yerinde yapılan aramada Chına Baazar’a ait 148 kalem, 38 bin TL değerinde hediyelik eşya malzemesi bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyleyerek, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yeni başladığı, alınması gereken birçok ifade olduğunu söyledi. Polis,  zanlının müdahale edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 5 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
China BaazarHırsız
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