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Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

20 Aralık 2019 Cuma 19:11
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Yaşar Cumali teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı. Polis, Zanlı Yaşar Cumali’nin müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu kaydetti. Polis, 13 - 14 Aralık 2019 tarihlerinde Lefkoşa'da Gönyeli’ de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ali Başman'ın yapmış olduğu Başman Tekstil ltd 'e ait Nike mağazasında bulunan para kasası içerisindeki 5 bin 600 TL nakit para konu iş yerinin müstahdemi olan Mağusa'da sakin Cumali Yaşar tarafından sirkat edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, olay polisin bilgisine 16.12.2019 tarihinde saat 17.30 raddelerinde geldiğini ve zanlının 16.12.2019 tarihinde zanlı derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının toplamda 13.980 TL sirkat ettiğini ancak işyerinde yalnızca 13 günlük kamera kaydı bulunduğunu ve yapılan sayımda bazı malları satıp, kasaya yatırmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yaşar Cumali
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