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Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:28
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kiracısı olduğu villadan çıkarken 36 bin TL’lik eşya çaldığı öne sürülen Gökhan Dölen  bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Adnan Kardeşler, zanlının 3 Eylül 2019 tarihinde kiracısı olduğu villadan 36 bin TL değerinde ev eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Mal sahibinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının villadan perdeden çamaşır makinesine, koltuk takımından televizyona kadar tüm 30 parça eşya çaldığının iddia edildiğini ifade etti.

Zanlının Çatalköy’deki evinde arama yapıldığını, söz konusu eşyaların bulunamadığını kaydeden polis, zanlının söz konusu villada konu edilen eşyaların kiracı olduğu dönemde evde olmadıklarını iddia ettiğini ancak envanter listesinde imzası bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
EvEşyaHırsız
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