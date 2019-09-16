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Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
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Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu

Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:24
Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Jumbo Bazar’ın soyulması ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Osamor Kennedy, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Darlington Aplaba Alaku, Joshua Azubuike ise bağlantıları olmadığından serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlının “Dükkan Açma, Sirkat ve Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09-10 Eylül 2019 tarihlerinde 02.15.-06.15 Saatleri arasında Özker Özgür Caddesi No-40 K/Kaymaklı Lefkoşa’da faaliyet gösteren Jumbo Bazaar isimli işyerine içerisine giren zanlının işyeri içerisinden muhtelif markalarda kıyafet, nakit para ve elektrikli aletleri sirkat ettiğini belirtti. Polis, ayrıca ayni yerde yaklaşık üç aydır muhafaza edilen ve bırakıldığı günden itibaren içerisinden hiç para alınmadan birikilmesi için uğraşılan

KKTC Engelliler Derneğine ait bağış kutusu da açılarak içerisinden henüz rakamı tespit edilemeyen miktarda para sirkat ettiğini söyledi. Sakallı, olayın polisin bilgisine 11 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00 raddelerinde gelmesi ile soruşturma başlatıldığını ve eşkâli kamera görüntülerinde belli olan zanlının adli şube amirliğince oluşturulan bir polis ekibi tarafından 12 Eylül 2019 tarihin de kalmakta oldukları ikametgâhlarında tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemeden temin edilen arama emri ile konu ikametgâhda zanlı Osamor Kennedy’nin tespit edildiğini ve huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada sirkat edilen bir takım eşyaların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, 14 Eylül 2019 tarihin de zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, vermiş olduğu gönüllü ifade sonucunda sirkat etmiş olduğu 4 kot 1 kumaş pantolon ve 1 adet gömlek boylarının kısaltılması için vermiş olduğu terzi de bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının aleyhinde muhaceret şubesinden yapılan soruşturmada zanlının 15 Kasım 2015 tarihinde KKTC’ye 90 gün vize ile giriş yaptığını ve 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, bu olgular ışığında meselenin henüz yeni başladığını söyleyerek,  nakit paralar yanında birçok eşyanın da arandığını anlattı. Alınacak ifadeler olduğunu söyleyen polis, zanlıların serbest kalması halinde hem kayıp emarelere hem de alınacak ifadelere etki edebileceğinden zanlının dört gün süre ile poliste kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının dört gün tutuklu kalmasına emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Jumbo BazarHırsız
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