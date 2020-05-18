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Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Ozanköy'de meydana gelen sirkat ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yassan Al Edwan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:55
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ozanköy'de meydana gelen sirkat ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yassan Al Edwan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel huzurunda bulunan Zanlı Yassan AL EDWAN'in Girne'de meydana gelen "Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis zanlının 09-12 MAYIS.2020 tarihleri 15.00 - 15.00 saatleri arasında Ozanköy’de Ş.T'ye ait ikametgâhın bahçesi içerisinde muhafaza edilen 2000 TL değerindeki bir adet Gripson marka havuz motoru ve su borularını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Mesele polisin bilgisine 17.05.2020 tarihinde gelmesi üzerine aynı gün zanlının Alsancak'da ikametgâhında tespit edilerek konu su motoru ve tesisat boruları bahçesinde tespit edildiğini aktaran polis emare olarak zapt edildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yassan Al Edwan
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