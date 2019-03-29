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Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

29 Mart 2019 Cuma 18:31
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştığı restorandan hırsızlık yaptığı öne sürülen Türkmenistanlı Bahtiyar Aldullayev bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 25 Mart 2019 tarihinde çalışmakta olduğu Girne'de faaliyet gösteren Kınalı Çorba isimli iş yerinde bir müşteriden bir haftalık yemek bedeli olarak tahsil ettiği 2640 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, işyeri sahibi S.Y. tarafından darp edildiğini öne sürdüğünü ve şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis, zanlının aldığı parayı da bet ofiste harcadığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, üç gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 20’şer bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 3 bin 500 TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bahtiyar AldullayevHırsızlık
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