banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
Geciken e-devlet kime fayda?
Geciken e-devlet kime fayda?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Sağlıkta kumar döngüsü
Sağlıkta kumar döngüsü
banner376

Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Yiğitler’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İrfan Davulcular bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Haziran 2021 Salı 15:50
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner337

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yiğitler’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İrfan Davulcular bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, 12.05.2021-04.06.2021 tarihleri arasında Yiğitler’de, M.S.’ye ait ikametgahının avlusu içerisinde bulunan garaj içerisinden 3 adet bakır kazan, 3 adet bakır tepsi, 1 adet bakır tencere kapağı, 1 adet demirden mamul terazi ve teraziye ait çeşitli kilogramdaki 4 adet terazi ağırlığı, bir adet demir kantar, 1 adet tartı aleti ve 1 adet süt tartı aletinin aranan G.T tarafından çalındığını belirtti. Polis, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İrfan Davulcular’ın (E-25) tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan ileri soruşturmada, İrfan Davulcular’nın çalmış olduğu bakır kazan ve tepsileri Haspolat’da faaliyet gösteren hurda alım satımı yapan bir iş yerine 1155 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İrfan Davulcular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasa dışı sanal bet oynatanların kaçmasına neden oldular
Yasa dışı sanal bet oynatanların kaçmasına neden oldular
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
4 kişi yasağa uymadı!
4 kişi yasağa uymadı!
Mormenekşe, Mutluyaka ve Gazimağusa'da yangın
Mormenekşe, Mutluyaka ve Gazimağusa'da yangın
Müstahdem tarafından hırsızlık
Müstahdem tarafından hırsızlık
Girne'de intihar!
Girne'de intihar!
Bulundukları araçta 100 ml uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı
Bulundukları araçta 100 ml uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı
David Phenson Jhon 4 gün daha poliste tutuklu kalacak
David Phenson Jhon 4 gün daha poliste tutuklu kalacak
Quadri Ayinde Saliu 3 gün poliste tutuklu kalacak
Quadri Ayinde Saliu 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim