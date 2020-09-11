Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de S.O.S Çocuk Köyü bünyesindeki Gençlik Evi’ne ait parayı çaldığı belirtilen Hakan Akyüz bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 9 Eylül’de Girne’de meydana gelen sirkat suçundan dolayı tutuklandığını belirtti. Kardeşler, Girne’de S.O.S Çocuk Köyü bünyesindeki Gençlik Evi’nde danışman olarak çalışan zanlının gençlik evinin aylık oluşturulan bütçesi içerisinden 8 bin 170 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını, bu süre içerisinde ailesinin Gençlik Evi’nin zararını karşıladığını belirtti.

Polis, zanlı hakkındaki şikayetin de geri çekildiğini ifade etti. Gerekli ifadeleri aldıklarını, Gençlik Evi’nin güvenlik kameralarının incelediklerini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.