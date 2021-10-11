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Lefkoşa-Haspolat yolunda kaza
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Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Haspolat’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adil Sezik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:27
Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Haspolat’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adil Sezik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, 10 Ekim 2021 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde, Haspoalat Lefkoşa’da Mehmet Emin Eminsel'e ait yarım inşaat halinde bulunan benzin istasyonunun arka kısmında bulunan ambarın açık vaziyette bulunan batıya bakan kapısından içeriye giren Gönyeli’de sakin zanlı Adil Sezik’in ambar içerisinde muhafaza edilen demir kapıyı sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Sezik
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