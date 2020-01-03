Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Hüseyin Gatmer bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti. Polis, Girne’de bir işletmede tahsildar olarak çalışan zanlının şirket adına topladığı 900 TL ile 350 sterlin parayı muhasebeye vermeyerek çaldığını söyledi. Polis, şikayetin 2019 yılı kasım ayında yapıldığını, zanlının söz konusu tarihten beridir arandığını belirtti. Zanlının dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme kabul etti.