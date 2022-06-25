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Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Haspolat’ta 24 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Kavaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 11:37
Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Haspolat’ta 24 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Kavaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçu zanlının 24 Haziran 2022 tarihinde saat 03:30-04.20 saatleri arasında Lefkoşa - Mağusa ana yolu Yılmaz Oto galeri isimli iş yeri yanında olan Haspolat'ta sakin İ.H.D'ye ait Doğru Tasarım Ltd'in inşaat alanı içerisinde bulunan ve toplam değeri 3.400 TL değerinde olan, muhtelif boyutlardaki yaklaşık ağırlığı 300 kilo 8'lik inşaat demirini huzurunuzda bulunan zanlı Mehmet Kavaz kullanımında bulunan ZNK 943 plakalı Ford Fiesta salon araç içerisine koyup sirkat ettikten sonra Alayköy'de faaliyet gösteren Asbuzu isimli iş yerine götürüp satarak sahtekarlıkla para temin etmek suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını ilk etapta sözlü beyanları olduğunu ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları ile bulunması gereken emareler olduğunu belirtip zanlının ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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