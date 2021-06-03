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Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan Serhat Yıldırım bugün mahkemeye çıkarıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:23
Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan Serhat Yıldırım bugün mahkemeye çıkarıldı.  Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru, 29 - 31.05.2021 tarihleri arasında, Girne’de Yusuf Egemen DÖNMEZ ve Hasan Hüseyin DÖNMEZ’e ait ikametgah içerisine girildiğini ve içerinden 18 bin lira ile bir adet sabit kamera çalındığını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen zanlının dün tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Serhat YıldırımGirne
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