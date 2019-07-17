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Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:29
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın aralarında bulunduğu dört kişinin villasında soygun gerçekleştirdiği tespit edilerek tutuklanan Aziz Topaloğulları bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’ndan görevli polis memuru, zanlının 26 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan, dört evden hırsızlık yaptığını söyledi.

Polis, söz konusu evlerden birçok eşya çalındığını, çalınan eşyalardan dört televizyon,  mikro dalga fırın, müzik seti, DVD, uydu alıcı, tost makinesinin zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zanlının çaldığı iki televizyonu satıp 2 bin TL para temin ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 gün süreyle cezaevi gönderilmesine emir verdi

Anahtar Kelimeler:
HırsızçaldıAziz Topaloğulları
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