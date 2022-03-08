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Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

Karşıyaka’da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Ergün Karadağ bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

08 Mart 2022 Salı 23:37
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Karşıyaka’da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Ergün Karadağ bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 28.02.2022 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Karşıyaka’da A.M.F.G'ye ait ikametgahın balkon kapısı açılarak içeri girildiğini ve içerisinden 300TL nakit para ve 1000 TL değerindeki cep telefonunu çalındığını söyledi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Ergün Karadağ’ın önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade edrerek, davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti

Mahkeme zanlıyı 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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