Hırsızlık zanlısı 5 gün tutuklu kalacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Elie Drandu Baze mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Elıe Drandu Baze’nin (E-25-Kongo, Öğrenci) 04.06.2022 tarihinde 04:00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet göstermekte olan işletmeciliğini Girne'de sakın Kaya Çakır'ın yaptığı Cloud 9 Bar isimli işletmenin batıya bakan alüminyum kapısının asma kilidi kimliği, Girne'de sakın zanlı Elıe Drandu Baze tarafından muhtemelen sert bir cisimle kasten ve kanunsuz olarak kırılıp açıldıktan sonra içeriye giriş yapılıp bina içerisinde bulunan metalden mamül kilitli vaziyetteki para kasası ve içerisinde muhafaza edilen 7315 TL nakit para ile sipariş almada el terminali olarak kullanılan 5 adet Redmı Note 9 marka cep telefonları sirkat edilip aynı yerden çıkış yapıldığını belirtti. Polis, aynı gün sirkat edilen para kasasının olay mahallinin yakınındaki boş bir arazi içerisinde tespit edilip emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, 05.06.2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, 07.06.2022 tarihinde zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verip, gönüllü ifadesinde söz konusu iş yerinde yanında bulunan bir şahısla girdiğini ve eşyaları bu şahısla birlikte sirkat ettiğini beyan ettiğini anlattı. Polis, meselenin tahkikatının henüz devam ettiğini, aranan şahıs/lar olduğunu ve sirkat edilen eşyaların bulunamadığını söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs/lara, ifadesi alınması gereken şahıslara ve henüz bulunamayan emarelere etki edeceğinden tahkikatın salimen yürütülebilmesini sağlamak için zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.