banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
Girne'de kumarhanelerde denetim yapıldı
46 kişi hakkında yasal işlem...
2 kişi hırsızlık suçuyla tutuklandı
2 kişi hırsızlık suçuyla tutuklandı
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Beşparmaklara kar yağdı
Beşparmaklara kar yağdı
banner404

Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

Lefkoşa’da meydana gelen market hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Özvurulmuş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mart 2022 Cumartesi 19:40
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Lefkoşa’da meydana gelen market hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Özvurulmuş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un sirkat meselesi ile huzurda olduğunu belirtti. Polis, 15-19-20-22.02.2022 tarihleri 18.13-17.47 saatleri arasında Lefkoşa' da, Lefkoşa Ortaköy' de faaliyet gösteren ve sorumluluğunu Onur Kesmeci' nin yaptığı Lemar Ortaköy Şubesi’ne giden zanlının toplam değerleri 31 bin 395,70 TL olan 76 adet çeşitli markalarda ürünleri alışveriş arabası ile market kasasında ödeme yapmadan market dışına çıkartarak sirkat ettiğini anlattı. Polis, zanlının 11.03.2022 Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan arama müzakeresi sonrası 17.30-18.00 saatleri arasında yapılan aramada 3 adet havlu ikametgahta tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni başlamış olup araştırılması gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek zanlının serbest kalması durumunda tahkikata etki etme olasılığı bulunduğundan zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Avukat Hüseyin Koralp, konu suçun zanlının geçtiğimiz hafta teminata bağlandığı suçla aynı mesele altında olup olmadığını sordu. Polis, tarihlerin inceleneceğini belirtti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Özvurulmuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız arkadaşının kızlarına tecavüz iddiasıyla tutuklandı!
Kız arkadaşının kızlarına tecavüz iddiasıyla tutuklandı!
Girne'de kumarhanelerde denetim yapıldı
Girne'de kumarhanelerde denetim yapıldı
Girne'de sahte dolarla yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Girne'de sahte dolarla yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Sahte para zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı
Sahte para zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı teminata bağlandı
Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı teminata bağlandı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Lefkoşa’da cinsel saldırı iddiası
Lefkoşa’da cinsel saldırı iddiası
Polisten uyuşturucu operasyonu!
Polisten uyuşturucu operasyonu!
Değirmenlik’te araç yangını
Değirmenlik’te araç yangını

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim