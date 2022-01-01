Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kuş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol 2021 yılı şubat ve mart ayı içinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir restorantta çalışan zanlı Muhammed Kuş'un müşterilerden temin ettiği 3.197 TL nakit parayı restorant muhasebesine teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiği ve yapılan şikayet üzerine aranan kişi olarak belirlendiğini söyledi. Polis zanlının önceki gün polise gelerek teslim olduğunu bu bağlamda tutuklanmasının ardından ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru İbrahim Varol zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağı belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dişah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.