Hırsızlık zanlısı 3 gün daha tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Topaloğluları mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hüseyin Topaloğluları’nın Sirkat suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 03-07.12.2021 tarihleri 16.00-09.00 saatleri arasında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 3.cadde 1.sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin Sadık Uğurlu Birel’e ait iki adet 14.000TL değerinde 10 hp gücünde markasız buzluk kompresörü, I adet 12.000 TI değerinde 5 hp gücünde buzluk ünitesi, 1 adet 13.000 TL değerinde 6.5 hp buzluk ünitesi,1 adet 10.000 TL değerinde çelik zırhla sarılı 50'mm çapında 50m uzunluğunda bakır yer altı kablosu, iki adet toplam 5.000 TL değerinde çelik zırhla sarılı 35*mm çapında 50m uzunluğunda bakır yer altı kablosunun zanlı tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, 14.07.2022 tarihinde zanlı tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak olay yerinde ve çevresinde incelediğimiz kamera görüntülerinde zanlı 05.12.2021 tarihinde JK 920 plakalı aracı ile bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, 14.07.2022 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlının ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti. Polis, meselede halen emarelerin arandığını ve mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, 05.12.2021 tarihindeki kamera görüntülerinde zanlı ile birlikte başka şahıslarında bulunduğu ve araçtan indiğinin görüldüğünü belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.