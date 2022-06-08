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Hırsızlık zanlısı 2 gün tutuklu kalacak!

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan açma, Sirkat” suçlarından tutuklanan zanlı Nabeel Nabeel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 15:35
Hırsızlık zanlısı 2 gün tutuklu kalacak!

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan açma, Sirkat” suçlarından tutuklanan zanlı Nabeel Nabeel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Nabeel Nabeel’in dükkân açma, sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 7 Haziran 2022 tarihide 00.40 ile 10.00 saatleri arasında My Döner, Papatya Çiçekçilik ve Capella isimli işyerlerine girerek para sirkat ettiğini söyledi. Polis, 07.06.2022 tarihinde 00.40-10.00 saatleri arasında, Lefkoşa da Aliriza Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ahmet Deprem'in yaptığı My Döner isimli iş yerinin doğuya bakan kapalı ancak kilitsiz vaziyetteki 50x50 cm ebadındaki sinekliği olan pencerenin sineklik kısmını elleri ile yırtıp hasara uğratarak aynı pencereyi itekleyip içeriye giriş yapan zanlı Nabeel Nabeel’in dükkân içerisindeki para kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 2.300 TL parayı sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu adı edilen 07.06.2022 tarihinde Lefkoşa da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, adı edilenin üzerinde yapılan aramada 1.935 TL nakit paranın tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, 07.06.2022 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Lefkoşa’da Yavuz Konnolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ferdiye Sağlamer’in Papatya Çiçekçilik isimli dükkânın doğuya bakan kapalı vaziyetteki kilitsiz olan aleminyumdan mamul ana giriş kapısı kolunu eli ile açarak içeriye giriş yapan zanlının, dükkân içerisindeki para kasası içerisinde muhafaza edilen 245 TL nakit parayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, 07.06.2022 tarihinde saat 01.50 raddelerinde Ortaköy de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin Turan Yıldırım’ın yaptığı Capella isimli iş yerinin Doğuya bakan kapalı vaziyetteki kilitsiz olan camdan mamul ana giriş kapısını eli ile açarak içeriye giriş yapan zanlının, dükkan içerisinde muhafaza edilen para kasası içerisindeki 40 TL nakit para ve 1 adet 70 ml.lik Jack Daniels marka içkiyi sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu adı edilen 07.06.2022 tarihinde Lefkoşa da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini anlattı. Adı edilenin ikametgâhında yapılan arama neticesinde 1 adet Jack Daniels marka içki bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının iki gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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