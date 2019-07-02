Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı Şener huzurda bulunan zanlılar Abdullah Kapan, İsa Halefoğlu ve Yasir Halefoğlu 28 Haziran 2019 tarihinde saat 5.25 – 5.45 arasında, Lefkoşa’da YDÜ Kampusü içerisinde bulunan bir deponun avlusundaki 49 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çaldıklarının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili tutuklanan zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis meselenin tahkikatının tamamlandığını ve zanlıların çalışma izinli olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.