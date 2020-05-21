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Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, kasti hasar, kanunsuz bıçak taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar Mohannad Abdel Rauof M. AL Qoudah ve Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:59
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, kasti hasar, kanunsuz bıçak taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar Mohannad Abdel Rauof M. AL Qoudah ve Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Mohannad Abdel Rauof M. AL Qoudah ve zanlı 2 Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh'in Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, kasti hasar, kanunsuz bıçak taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etme suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 17 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Osmanpaşa Caddesi Üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Ömer Atlar'ın yapmakta olduğu Dereboyu Market isimli iş yerinin Batıya bakan kilitli vaziyetteki üzerinde Pepsi yazılı buzdolabının kapısında bulunan kilit mekanizmasını kıran Lefkoşa'da sakin 1 Mohannad Abdel Rauof M.AL Qoudah ve Lefkoşa'da sakin - 2 Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh'nin

dolap içerisinden 8 buçuk TL değerindeki içecekleri alarak sirkat ettiklerini anlattı. Polis, akabinde zanlıların derdest emri gereği tutuklanmış olup üzerlerinde yapılan arama neticesinde Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh’in giymekte olduğu pantolonun sol arka cebinde toplam uzunluğu 25 Cm olan katlanabilen bıçak ve Mohannad Abdel Rauof M.AL Qoudah’in üzerinde giymekte olduğu pantolonun sol ön cebinde yeşil reçeteye tabi Rivotril marka 21 adet tablet hap bulunarak emare olarak alındığını belirtti.  Polis, ayrıca zanlıların Koronavirüsünün yayılımının önüne geçilmesi için KKTC Bakanlar Kurulu tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen sokağa çıktıklarının tespit edildiğini söyledi.  Polis, 18.05.2020 tarihinde zanlı 1 ve 2’nin ikametgâhında yapılan arama neticesinde ise toplanda 80 adet daha rivotril marka haplar, 1 adet pepsi marka ve 1 adet pokka marka içecekler tespit edilmiş ikametgâh içerisinde ise ikametgâhın balkon kısmında saklı vaziyette içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet bantlanmış paket bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, mesele ile bağlantılı olarak bulunan 5 adet bantlı paketlerin içindeki maddenin uyuşturucu olmadığının belirlendiğini söyledi. Polis, ayrıca hapların yeşil reçeteyle yazıldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlıların yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, zanlı 1 Mohannad Abdel Rauof M. AL Qoudah’ın 5 bin TL ve zanlı 2 Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh'in 7 bin TL nakdi teminat yatırmaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohannad Abdel Rauof M. AL QoudahAbdelrahman Amjed Mousa Alazzeh
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