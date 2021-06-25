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Hırsızlık zanlılarına 4 gün daha tutukluluk

Haspolat’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Tünay Tuğay ve Kostakis Mavideniz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

25 Haziran 2021 Cuma 14:39
Hırsızlık zanlılarına 4 gün daha tutukluluk
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Sirkat ve Mülke Tecavüz suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2021 Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Haspolat’ta Aydın Pabuççu’ya ait Fredom Gece Kulübü’nün avlusunda ve içerisinde bulunan alüminyum pencereler, banyo muslukları, dış kapı, iki adet yatak şiltesi ve tuvalet kapısının sirkat edildiğini belirtti.

Polis, 22.06. 2021 tarihinde mesele ile ilgili olarak Tünay Tuğay ve Kostakis Mavideniz’in mesele ile ilgili olarak bağlantıları olduğu, çelişkili beyanlar verdikleri, bölgede görülmeleri ve Tünay Tuğay’ın konu yerden iki adet yatak şiltesi aldığını beyan etmesiyle mahkeme emri gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, zanlıların Mağusa’da benzer meselelerle ilgili bağları olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Polis, bu bağlamda zanlıların serbest kalması aranan emarelere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 25.06.2021 14:42
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