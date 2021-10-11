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Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen ikametgâhtan sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Reyim Akmyradov ve Sabina Akmyrodova bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:47
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen ikametgâhtan sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Reyim Akmyradov ve Sabina Akmyrodova bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis huzurda bulunan Reyım Akmyradov ve Sabina Akmyrodova’nın İkametgâhtan Sirkat suçunda methaldar olduğunu belirtti. Polis, Haziran 2020 - Mart 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Ö.B'ın ikametine temizliğe gelen ismini Sabina olarak bildiği zanlı 2’nin, ev içerisinden çocuğuna ait kumaştan tavşan şeklindeki kalem cüzdanını, giriş kapısının sağ tarafında bulunan masa üzerinde mor büyük bayan cüzdanı içerisinde duran 1 adet pırlanta ve 1 adet nikâh yüzüğü ve koyu yeşil renk deri el çantası içerisinde olan 250 TL'yi sirkat ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Reyim AkmyradovSabına Akmyrodova
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