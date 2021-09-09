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Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Mağusa – Lefkoşa yolunda kaza edenlere yardım edecekleri bahanesi ile hırsızlık yapan zanlılar Reşat Kayışkanat ve İbrahim Çelik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Eylül 2021 Perşembe 12:27
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Madali, olguları aktardı. Polis, 08.09.2021 tarihinde saat 12.20 raddelerinde Mağusa - Lefkoşa ana yolu Şah baharatları karşısında meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan GZ 735 plakalı nakliye aracının arakasında bulunan ve Emrah Özdemir'in tasarrufunda bulunan muhtelif konserve bal ve kızarmış etler yol kenarına döküldüğünü belirtti.

Polis, akabinde konu yere yardıma gelen Reşat Kayışkanat ve İbrahim Çelik’in bahse konu etrafa saçılan 5 bin 860 TL değerindeki yiyecekleri kullanımlarında KD 630 plakalı araçlarına yükleyerek sirkat ettiklerini söyledi.

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Polis, adı edilenlerin aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aynı gün konu sirkat edilen malzemelerin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların kendilerine okunan dava tebliğlerini kabul ettiklerini ve KKTC vatandaşı olduklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Reşat Kayışkanatİbrahim ÇelikHırsızlık
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