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Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Akbulut Bilgisayar isimli iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Kamil Yaded (23) ile suç ortağı 17 yaşındaki M.A. mahkemeye çıkarıldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:16
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sadi Sancak olayla ilgili bulguları aktardı.

Sancak, zanlılar M.A. ve Kamil Yaded'in "Bina açma" ve "Sirkat" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Sancak, zanlı Kamil Yaded'in 2 Şubat 2021 tarihinde, saat 20.30 raddelerinde Güzelyurt'ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Akbulut Bilgisayar isimli işletmenin tuvalet camını hasara uğratmadan açıp, içeri girdiğini belirterek, zanlının içeride bulunan 2 adet Samsung marka 10.1 inç tablet, 2 adet Samsung marka 8 inç tablet, 3 adet Everest marka 7 inç tablet, 3 adet 32 GB memory card, 2 adet snopy marka kulaklık, 1 adet oyuncu bilgisayar kasası, 1 adet Samsung A8 model ve 1 adet Samsung J7 model cep telefonunu sirkat ettiğini kaydetti.

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Zanlının sirkat ettiği ürünleri taşımak ve saklamak için zanlı M.A. ile birlikte hareket ettiğini dile getiren Sancak, zanlıların söz konusu cihazları önce Terminal bölgesinde bulunan bir ağacın altına gömdüklerinin ve daha sonra ikametgâhlarının karşısında bulunan garaja sakladıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Sancak, M.A'nın 1 adet tablet, 2 kulaklık 1 memory card ve 1 USB' yi tasarrufuna geçirip sirkat suçunu da işlediğini söyledi. Sancak, zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Sancak, zanlıların verdiği gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirterek, çalınan ve toplam değerleri yaklaşık 20 bin TL eden tüm cihazların bulunduğunu ve müştekinin şikayetini geri çektiğini ifade etti.

Sancak, zanlıların aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların sabıkalarının bulunmadığını ve ilk defa bir suç işlediklerini dile getirerek, davaları görüşülünceye kadar mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, pandemi koşulları nedeniyle 3 haftada 1 Güzelyurt Merkez Karakolu’na giderek ispat-ı vücutta bulunması, bir kefilin zanlı Kamil Yaded için 15 bin TL, zanlı M.A. için ise 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akbulut BilgisayarKamil Yaded
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