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Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Çatalköy’de meydana gelen “Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan Salih Gülen mahkemeye çıkarıldı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:25
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çatalköy’de meydana gelen “Ev Açma, İkametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan Salih Gülen mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gökhan Belet olayla ilgili bulguları aktardı. Belet huzurda bulunan zanlı Salih Gülen, A.E(16), R.B(16) ve Ö.Ö(16)’nün  13 Mayıs 2022 tarihinde 11.00-08.00 saatleri arasında Çatalköy’de, S.D’ye ait ikametgâhın batı istikametine bakan ahşaptan mamul mutfak kapısını sert bir cisimle kasten ve kanunsuz olarak kırarak ikametgâh içine girerek 20 bin TL değerindeki led televizyonu sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis bahse konu televizyonun Salih Gülen’in Çatalköy’deki ikametgâhında yapılan arama sonucunda bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde televizyonu birinden satın aldığını iddia ettiğini belirtti. Polis, olaya karışan 16 yaşındaki 3 zanlının  ise ifadelerinde Gülen’in gözetiminde S.D’nin evine girip televizyonu çaldıklarını daha sonra ona verdiklerini anlattıklarını açıkladı. Polis, zanlının 14 Mayıs’tan beri tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını, ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 10 bin TL teminat yatırmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

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