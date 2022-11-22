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Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıktı!

22 Kasım 2022 Salı 15:05
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıktı!

(Kamalı Haber) - Haspolat’ta meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan sanıklar Ugochukwu Godwin Ibejıde ve Uche Charles Nwaodıka’nın aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı. Barkın, Soygun suçunun oldukça ağır bir suç olduğunun altını çizdi. Barkın, soygun suçunun toplumda huzursuzluğa neden olduğuna işaret etti. Barkın, suçlarını kabul edip, adaletin erken tecellisine katkı koyan sanıklara oybirliği ile 20 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
Olay nasıl olmuştu?
Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde, 16 Mayıs 2022 tarihinde, saat 17.00 raddelerinde sanıklar Ugochukwu Godwin IBEJIDE ve Uche Charles NWAODIKA, Abdul Hashiru BANGURA ve Osman Daniel   SESAY'in evine zorla girip mülke tecavüz suçunu işlemişti. Sanıklar, Abdul Hashiru Bangura'ya ait bir adet Dell marka laptop, bir adet I Phone marka cep telefonu, gri renk erkek cüzdanı, içerisinde bulunan 200 Euro nakit para ve KC 833 plakalı Hyundai Getz marka araca ait koçanı, muayene, seyrüsefer ve sigorta belgelerini sirkat etmişti.

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