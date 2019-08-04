banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kargo paketinde uyuşturucu
KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU
Önce van araca sonra elektrik direğine çarparak durabildi
KORKUTAN KAZA
banner306
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Beylerbeyi Girne’de müşteki V.U'nun ikametgahından hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Abdurrahman Yürek, Hasan Demir ve 15 yaşındaki H.K tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Beylerbeyi Girne’de müşteki V.U'nun ikametgahından hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Abdurrahman Yürek, Hasan Demir ve 15 yaşındaki H.K tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:54
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Beylerbeyi Girne’de müşteki V.U'nun ikametgahından hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Abdurrahman Yürek, Hasan Demir ve 15 yaşındaki H.K tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin 11 - 18 Temmuz tarihleri arasında Beylerbeyi-Girne adresinde ikamet etmekte olan V.U'nun ikametgahının yatak odasındaki sifonyer çekmecesi içerisinde muhafaza etmekte olduğu 5.000 TL nakit para kimligi meçhul şahisLar tarafından çalındı yönünde şikayet alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bahse konu ikametgaha 11 Temmuz 2019 arihinde sineklik teli takmak icin giden zanlılar Abdurrahman Yürek, Hasan Demir ve 15 yaşındaki H.K'nin şüpheli olarak görülüp derdest emri ile tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis müştekinin 11-18 Temmuz tarihleri arasında yurtdışı da olduğunu ve bu süre zarfında eve kızı ve damadı dışında sadece tutuklu bulunan zanlıların girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan soruşturmada elde edilen emarelerin zanlıları işaret etmesi üzerine zanlıların 3 Ağustos’ta tutuklandığını ve çelişkili ifadeler verdiklerini belirtti.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca giymekten oldukları ayakkabıların izlerinin bölgedeki faili mechul hırsızlık olaylarında alınan izlerle benzerlik gösterdiğini belirterek tahkitanın geniş kapsamlı sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis aktardığı tüm olgular ışığında zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir.

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman YürekHasan DemirHırsızPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parkta uyurken yakalandı
Parkta uyurken yakalandı
Kaçak operasyonları sürüyor...
Kaçak operasyonları sürüyor...
Uyuşturucu Narkotik ekiplerine takıldı...
Uyuşturucu Narkotik ekiplerine takıldı...
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Kargo paketinde uyuşturucu
Kargo paketinde uyuşturucu
Güney Kıbrıs'a geçerken yakalandı
Güney Kıbrıs'a geçerken yakalandı
5 aydır kaçaktı
5 aydır kaçaktı
Çek hırsızı yakalandı!
Çek hırsızı yakalandı!
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim