Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Beylerbeyi Girne’de müşteki V.U'nun ikametgahından hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Abdurrahman Yürek, Hasan Demir ve 15 yaşındaki H.K tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin 11 - 18 Temmuz tarihleri arasında Beylerbeyi-Girne adresinde ikamet etmekte olan V.U'nun ikametgahının yatak odasındaki sifonyer çekmecesi içerisinde muhafaza etmekte olduğu 5.000 TL nakit para kimligi meçhul şahisLar tarafından çalındı yönünde şikayet alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bahse konu ikametgaha 11 Temmuz 2019 arihinde sineklik teli takmak icin giden zanlılar Abdurrahman Yürek, Hasan Demir ve 15 yaşındaki H.K'nin şüpheli olarak görülüp derdest emri ile tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis müştekinin 11-18 Temmuz tarihleri arasında yurtdışı da olduğunu ve bu süre zarfında eve kızı ve damadı dışında sadece tutuklu bulunan zanlıların girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan soruşturmada elde edilen emarelerin zanlıları işaret etmesi üzerine zanlıların 3 Ağustos’ta tutuklandığını ve çelişkili ifadeler verdiklerini belirtti.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca giymekten oldukları ayakkabıların izlerinin bölgedeki faili mechul hırsızlık olaylarında alınan izlerle benzerlik gösterdiğini belirterek tahkitanın geniş kapsamlı sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis aktardığı tüm olgular ışığında zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir.