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Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girip, 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat eden zanlılar Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:46
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girip, 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat eden zanlılar  Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, 01.07.2022 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Haspolat - Lefkoşa'da zanlı 1 Cemaliye Topaloğluları (K-31), zanlı 2 Meryem Topaloğluları’nın (K-37) ve henüz kimliği tespit edilemeyen iki erkek bir şahıs ile birlikte Güngör yolu üzerindeki Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerinin güneyinde bulunan tellerini bastırarak içeri girdikten sonra, hurda olarak satılmak için toplu bir şekilde bulunan demirler içerisinden 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat ederken işyeri çalışanları tarafından görülmeleri üzerine olay mahallinden konu araç ve sirkat ettikleri malzemeler ile kaçtıklarını anlattı. Polis, Hamitköy'de çıkmaz bir sokakta kaçmaları engellenerek araçta bulunan Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları’nın olay mahalline gelen polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, olay yerinde bulunan JK 920 plakalı Isuzu van araç ve içerisinde sirkat edilen hurda ve trapez saçların emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler, aranan 2 şahıs, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının poliste 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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