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Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli'de meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini suçlarından tutuklanan zanlılar Mehmet Sercan Öztırak ve Soner Geçit mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mayıs 2022 Pazar 14:38
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Gönyeli'de meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini suçlarından tutuklanan zanlılar Mehmet Sercan Öztırak ve Soner Geçit mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlılar Mehmet Sercan Öztırak ve Soner Geçit’in 21 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Gönyeli'de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde, Gönyeli' de yarım inşaat içerisinde bulunan toplam değerleri 12.000 TL olan 15 adet 4m'lik plaka demir teleskopları sirkat edip ayni gün saat 09.40 raddelerinde Haspolat' ta faaliyet gösteren As Buzu isimli hurda işletmesine giden her iki zanlı da sirkat etmiş oldukları toplam değerleri 12.000 TL olan 15 adet 4m'lik plaka demir teleskopları sahte davranışla bahse konu işletmeye hurda olarak 630 TL karşılığında satmak suretiyle sahte davranışla para temin suçunu işlediklerini söyledi. Polis ayni gün bahse konu demir teleskoplar emare olarak tespit edilerek zapt edildiğini ve temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını yapılan sorgularında zanlı Mehmet Sercan Öztırak yapmış olduğu sözlü beyanında konu demirleri Soner Geçit ile aldıklarını ve sattıklarını kabul ederek mevcut 630 TL'den 160 TL zanlı Geçit’e verdiği ve kendisine 470 TL bıraktığı bilahare bu paralardan tasarrufunda 400 TL emare olarak zapt edilerek kalan 70 bir markette harcadığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. POLis zanlı Geçit’in de gönüllü ifade verdiğini ve işlemiş oldukları suçları itiraf ettiğini bu bağlamda ifalerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca alınması gereken ifadeler de olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Sevket Gazi zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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