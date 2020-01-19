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Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

19 Ocak 2020 Pazar 15:59
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 18 Ocak 2020 tarihinde 07.45 – 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları’nın Lefkoşa’da 18 Ocak 2020 tarihinde 07.45 – 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıklarının kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi. Polis söz konusu klima motorunun zanlıların tasarrufunda bulunduğunu ve emare olarak aldıklarını belirtti. Polis bölgede benzer suçlarda işlendiğini ve zanlıların şüpheli olduğunu bu yönde de tahkikat yapılacağını belirterek, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi DevecigillerHasan Topaloğulları
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