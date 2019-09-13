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Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

13 Eylül 2019 Cuma 13:32
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Jumbo Bazar’ın soyulması ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli görülen zanlılar Osamor Kennedy, Darlington Aplaba Alaku, Joshua Azubuike tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Dükkan Açma, Sirkat ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09-10.09.2019 tarihlerinde 02.15.-06.15 Saatleri arasında Özker Özgür Caddesi No-40 K/Kaymaklı Lefkoşa’da faaliyet gösteren Jumbo Bazaar isimli işyerine içerisine giren zanlıların işyeri içerisinden muhtelif markalarda kıyafet, nakit para ve elektrikli aletleri sirkat ettiklerini belirtti. Polis, ayrıca ayni yerde yaklaşık üç aydır muhafaza edilen ve bırakıldığı günden itibaren içerisinden hiç para alınmadan birikilmesi için uğraşılan

KKTC Engelliler Derneğine ait bağış kutusu açılarak içerisinden henüz rakamı tespit edilemeyen miktarda para sirkat ettiklerini söyledi. Sakallı, olayın polisin bilgisine 11 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00 raddelerinde gelmesi ile soruşturma başlatıldığını ve eşkâlleri kamera görüntülerinde belli olan zanlıların adli şube amirliğince oluşturulan bir polis ekibi tarafından 12 Eylül 2019 tarihin de kalmakta oldukları ikametgâhlarında tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemeden temin edilen arama emri ile konu ikametgâhda zanlılar Osamor Kennedy, Darlington Aplaba Alaku, Joshua Azubuike’nin tespit edildiğini ve huzurlarında mahkeme emri ile yapılan aramada sirkat edilen bir takım eşyaların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, bu olgular ışığında meselenin henüz yeni başladığını söyleyerek,  nakit paralar yanında birçok eşyanın da arandığını anlattı. Alınacak ifadeler ve suç ortaklarının olma olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyen polis, zanlıların serbest kalması halinde hem kayıp emarelere hem de alınacak ifadelere etki edebileceğinden üç zanlının da üç gün süre ile poliste kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Jumbo BazarHırsızlık
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