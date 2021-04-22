Hırsızlık zanlıları 6 gün daha poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla lgili bulguları aktardı.

Şener, zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı’nın “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Şener, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Mehmet Karadeniz’ in yaptığı Mobil link isimli elektronik mağazasının penceresinin kilit kısmını kırıp dükkân içerisine girdiğini belirterek, mağaza içerisinde bulunan 39 adet Iphone 12 marka cep telefonu, 1 adet apple marka saat, 1 adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Zanlıların aynı gün Lefke’de sirkat ettikleri elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Şener, zanlıların kullanımında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada sirkat edilen elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti.

Şener, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet İphone marka telefon 1 adet Apple saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın hâlâ aranmakta olduğunu vurgulayarak, ilk etapta zanlı Prince Kamusıkırı’nın vermiş olduğu ifadenin yanlış olduğunu telefonu aldığını söylediği kişinin ülkeye hiç gelmediğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlının ifadesini değiştiğini ve suçunu itiraf ettiğini, ayrıca incelenen kamera görüntülerinde zanlının olay günü giymekte olduğu kıyafetlerin bulunduğunu belirterek soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca zanlı Kudakwashe Keıth Kangaı’nin de beyanları olduğunu onlarında araştırılacağını söyledi.

Polis tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğini ve zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.