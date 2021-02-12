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Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Akbulut Bilgisayar isimli iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Kamil Yaded (23) ile suç ortağı 17 yaşındaki M.A. mahkemeye çıkarıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 14:29
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sadi Sancak olayla ilgili bulguları aktardı.

Sancak, zanlılar M.A. ve Kamil Yaded'in "Bina açma" ve "Sirkat" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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Sancak, zanlı Kamil Yaded'in 2 Şubat 2021 tarihinde, saat 20.30 raddelerinde Güzelyurt'ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Akbulut Bilgisayar isimli işletmenin tuvalet camını hasara uğratmadan açıp, içeri girdiğini belirterek, zanlının içeride bulunan 2 adet Samsung marka 10.1 inç tablet, 2 adet Samsung marka 8 inç tablet, 3 adet Everest marka 7 inç tablet, 3 adet 32 GB memory card, 2 adet snopy marka kulaklık, 1 adet oyuncu bilgisayar kasası, 1 adet Samsung A8 model ve 1 adet Samsung J7 model cep telefonunu sirkat ettiğini kaydetti.

Zanlının sirkat ettiği ürünleri taşımak ve saklamak için zanlı M.A. ile birlikte hareket ettiğini dile getiren Sancak, zanlıların söz konusu cihazları önce Mağusa'daki Terminal bölgesinde bulunan bir ağacın altına gömdüklerinin ve daha sonra ikametgâhlarının karşısında bulunan garaja sakladıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Sancak, M.A'nın 1 adet tablet, 2 kulaklık 1 memory card ve 1 USB' yi tasarrufuna geçirip sirkat suçunu da işlediğini söyledi. Sancak, zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığına, incelemesi gereken kamera kayıtlarının, alınması gereken ifadelerin ve aranmakta olan emarelerin bulunduğuna işaret eden Sancak, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akbulut BilgisayarKamil Yaded
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