Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, zanlılar Alhaji Amadu Kamara, Abu Bakarr Bah ve Olatunji Lionel Jesse George’un sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 14 Ağustos 2021 tarihinde 15:00 raddelerinde Lefkoşa Göçmenköy otopark içerisinde park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin A.Ö’ye ait kilitsiz vaziyetteki LV 742 plakalı aracın el freninin altında muhafaza edilen Bond marka siyah cüzdan ve cüzdan içerisindeki kendisine ait bir adet KKTC kimlik kartı, KKTC sürüş ehliyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı, bir adet işbankasına ait hesap kartı, bir adet Koopbank optimum kart, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit paranın Lefkoşa'da sakin Alhaji Amadu Kamara, Abu Bakarr Bah ve Olatunji Lionel Jesse George tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.