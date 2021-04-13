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Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Nisan 2021 Salı 14:00
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla lgili bulguları aktardı.

Şener, zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı’nın “Dükkan açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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Şener, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Mehmet Karadeniz’ in yaptığı Mobil link isimli elektronik mağazasının penceresinin kilit kısmını kırıp dükkan içerisine girdiğini belirterek, mağaza içerisinde bulunan 39 adet Iphone 12 marka cep telefonu, 1 adet apple marka saat, 1 adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Zanlıların aynı gün Lefke’de sirkat ettikleri elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Şener, zanlıların kullanımında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada sirkat edilen elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti.

Şener, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet İphone marka telefon 1 adet Apple saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın hâlâ aranmakta olduğunu vurgulayarak, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin de aranmakta olduğunu anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığına işaret eden Şener, serbest kalmaları halinde aranan emarelere ve bir kişiye etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Prince KamusıkırıKudakwashe KeıthMobilelink Hırsızlık
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