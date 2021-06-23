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Hırsızlık zanlıları 2 gün poliste tutuklu kalacak

Verdikleri ifadeler çelişkili!

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:18
Hırsızlık zanlıları 2 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Sirkat ve Mülke Tecavüz suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2021 Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Haspolat’ta Aydın Pabuççu’ya ait Fredom Gece Kulübü’nün avlusunda ve içerisinde bulunan alüminyum pencereler, banyo muslukları, dış kapı, iki adet yatak şiltesi ve tuvalet kapısının sirkat edildiğini belirtti.

Polis, 22.06. 2021 tarihinde mesele ile ilgili olarak Tünay Tuğay ve Kostakis Mavideniz’in mesele ile ilgili olarak bağlantıları olduğu, çelişkili beyanlar verdikleri, bölgede görülmeleri ve Tünay Tuğay’ın konu yerden iki adet yatak şiltesi aldığını beyan etmesiyle mahkeme emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, bu bağlamda zanlıların serbest kalması aranan emarelere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KOSTAKİS MAVİDENİZTünay Tugay
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