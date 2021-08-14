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Hırsızlık zanlıları 2 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da bir taksici tarafından düşürülen cüzdanı bularak tasarrufuna geçiren zanlılar Nadir Polat ve Uğur Çamlıca tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:48
Hırsızlık zanlıları 2 gün poliste tutuklu kalacak

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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Nadir Polat ve Uğur Çamlıca’nın 10 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, Lefkoşa Yenişehir’de Atatürk Kültür Merkezi park alanı içerisinde Mağusa’da sakin O.K.Ö’nün düşürmüş olduğu siyah renk para cüzdanını bulup içerisinde bulunan 5500 TL, 40 Sterlin, 30 Euro nakit paralarla birlikte sirkat ettiklerini söyledi.

Polis zanlıların 13 Ağustos tarihinde kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve söz konusu para cüzdanı tasarruflarında bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlı Uğur Çamlıca’ya ait ikametgâhta yapılan aramada toplam da 1505 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve aranan emare olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nadir PolatUğur Çamlıca
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