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Hırsızlık yaptılar teminata bağlandılar

Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girip, 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat eden zanlılar Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğlularının ardından suç ortakları Hasan ve Hüseyin Topaloğluları’da teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

08 Temmuz 2022 Cuma 15:20
Hırsızlık yaptılar teminata bağlandılar

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girip, 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat eden zanlılar Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğlularının ardından suç ortakları Hasan ve Hüseyin Topaloğluları’da teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, 01.07.2022 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Haspolat - Lefkoşa'da zanlı 1 Cemaliye Topaloğluları (K-31), zanlı 2 Meryem Topaloğluları’nın (K-37), aranan ve polise teslim olan Hasan ve Hüseyin Topaloğluları ile birlikte Güngör yolu üzerindeki Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerinin güneyinde bulunan tellerini bastırarak içeri girdikten sonra, hurda olarak satılmak için toplu bir şekilde bulunan demirler içerisinden 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat ederken işyeri çalışanları tarafından görülmeleri üzerine olay mahallinden konu araç ve sirkat ettikleri malzemeler ile kaçtıklarını anlattı. Polis, Hamitköy'de çıkmaz bir sokakta kaçmaları engellenerek araçta bulunan Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları’nın olay mahalline gelen polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, Hasan ve Hüseyin Topaloğluları’nın ise kaçtığını belirtti. Polis, olay yerinde bulunan JK 920 plakalı Isuzu van araç ve içerisinde sirkat edilen hurda ve trapez saçların emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların 3 Haziran’da Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla da bağlantılarının belirlendiğini anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar Hasan ve Hüseyin Topaloğluları’nın davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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