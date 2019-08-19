banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96271
ALTIN
269.354
DOLAR
5.5931
STERLİN
6.7750
EURO
6.2106
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
banner307

Hırsızlık yaptı, kaçak çıktı...

Lefkoşa’da bir ev içerisine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı John Chiyagam Williams tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hırsızlık yaptı, kaçak çıktı...

Lefkoşa’da bir ev içerisine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı John Chiyagam Williams tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:45
Hırsızlık yaptı, kaçak çıktı...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ali Aydoğanlı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı, huzurda bulunan zanlı John Chiyagam Wıllıams’ın ev açma ve ikametgâhtan sirkat suçlarıyla methaldar olduğunu söyledi. Polis, 26 – 27 Temmuz 2019 tarihleri, 22.00 - 08.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Zanlı John Chiyagam Wıllıams’ın Küçük Kaymaklıda bir ikametgâha girip, çocuk yatak odası içerisinde, şarja takılı vaziyette bulunan beyaz rénk Samsung Note 4 marka cep telefonu konu ikametgâha, yatak odası penceresinden girip sirkat ederek yine aynı yerden çıkış yaptığını belirtti. Polis, zanlının 16 Ağustos 2019 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk talep edildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının l5 Ağustos 2019 tarihinde 02:30:08:15 saatleri arasında Büyük Kaymaklı yolu Çağlayan'da bulunan 11/A nolu ikametgâhın içerisinden Lefkoşa'da sakin Abdussemat Güler'e ait ikametgâhın açık olan penceresinden girip 110 TL çaldıktan sonra ikametgâhın açık olan kapısından çıktığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını belirten Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, suçu sarhoşken işlediğini belirtip, özür diledi.

Huzurunda verilen Yargıç Gülay Süleymanoğlu, suçun ciddiyetine değinip, zanlının 45 günü aşmamak cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.08.2019 15:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Kefaletle tutuksuz yargılanacak...
Kefaletle tutuksuz yargılanacak...
Kadına şiddet durmuyor...
Kadına şiddet durmuyor...
Hamitköy'de bıçaklama...
Hamitköy'de bıçaklama...
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!
Sevgilisini eve çağırıp tecavüz etti!
Sevgilisini eve çağırıp tecavüz etti!
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!
Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!
Askerler tarafından yakalandı
Askerler tarafından yakalandı
Eşini darp etti
Eşini darp etti

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim