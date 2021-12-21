banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari ücret toplantısı yarın!
Dövizde sert düşüş
Dövizde sert düşüş
Şehitlerimizi anıyoruz
Şehitlerimizi anıyoruz
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
banner405

Hırsızlık yapan ve üzerinde uyuşturucu bulunan zanlının tutukluluk süresi uzatıldı

21 Aralık 2021 Salı 00:12
Hırsızlık yapan ve üzerinde uyuşturucu bulunan zanlının tutukluluk süresi uzatıldı

(20-12-2021...MHA) Gazimağusa’da 14 ve 16.12.21 tarihlerinde 2 farklı iş yerinde hırsızlık yaparak para ve sigara sirkat ettikten sonra kamera kayıtlarından tespit edilerek 16.12.21 tarihinde tutuklanan ve üzerinden 3 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Y. A tutuklanmış ve 17.12.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 20.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “dükkân açma, sirkat ve kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe, 14.12.21 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’ da Polat Paşa cami avlusu içerisinde faaliyet gösteren çay ocağının kilitsiz kapısını açıp içeriye giren meçhul erkek bir şahsın ocakta muhafaza edilen 150 TL nakit parayı sirkat ettiğini, 16.12.21 tarihinde yine meçhul kişi veya kişilerin Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir marketin kapısına hasar verildikten sonra içeriye giriş sağlandıktan sonra içeriden 3500 TL ve 200TL değerinde bir karton sigaranın sirkat edildiğine dair ayni gün polise yapılan ihbar üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi.

Sürdürülen tahkikat ve incelenen kamera görüntülerinden zanlının16.12.21 tarihinde tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu eşofmanın ön sol cebinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve tutuklandığını söyleyen tanık, 2 iş yerinde sirkat suçu işlediğine dair zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi ise siyahi bir şahıstan 200 T.L karşılığı aldığı yönünde beyanı olduğunu belirtti.

İlk nazarda zanlının tasarrufunda 622 lira 25 kuruş nakit para bulunarak emare alındığını, geriye kalan para miktarının akıbeti hakkında soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, mesele ile ilgili 4 adet açık ifade temin edildiğini ve emarelerin analiz edilmek ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğini söyleyen tanık, şu ana kadar uzman raporunun kendilerine ulaşmadığına değindikten sonra zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Dursun tutuksuz yargılanacak
İsmail Dursun tutuksuz yargılanacak
Enver Bahçeciler cezaevinde!!
Enver Bahçeciler cezaevinde!!
Gemide görevli 3 kişi girişte sahte PCR testi ibraz edince tutuklandılar
Gemide görevli 3 kişi girişte sahte PCR testi ibraz edince tutuklandılar
Gemiyle gelen tır araç içerisinde uyuşturucu madde, kredi ve sim kartlar bulundu
Gemiyle gelen tır araç içerisinde uyuşturucu madde, kredi ve sim kartlar bulundu
Ahmet Hazar tutuksuz yargılanacak
Ahmet Hazar tutuksuz yargılanacak
Artemis Papasavvas 4 gün daha tutuklu
Artemis Papasavvas 4 gün daha tutuklu
Mehmet Ali Çelik 3 gün poliste tutuklu kalacak
Mehmet Ali Çelik 3 gün poliste tutuklu kalacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Polisten haberler
Polisten haberler
Ölüme neden olmakla suçlanıyor
Ölüme neden olmakla suçlanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim