Hırsızlık yapan karı-koca para cezasına çarptırıldı

Bir aylık vize ile 8.12.19 tarihinde KKTC’ ye gelen İran uyruklu Hadi Ghorbanzadeh Khoshknodahani ve eşi Zahra Farzoghi İskele’de bir süpermarketten 2185 TL değerinde kozmetik ürünü çaldıkları gerekçesiyle 4.1.20 tarihinde şikâyet üzerine tutuklanmışlar ve 5.1.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Aleyhlerine sirkat suçu ile ilgili dosya tanzim edilen sanıklar, tahkikatın tamamlanması nedeniyle bugün 8.1.20 tarihinde İskele kaza mahkemesinde yargılanmak üzere yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, suçlarını kabul eden sanıkları 7000’ er TL para cezası ödemeye mahkûm etti. Yargıç ayrıca sanıkları benzeri suç işlememek ve yasalara saygılı olmak maksadıyla 3 yıl süreyle 10000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalamalarını emretti. (MHA)